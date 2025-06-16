Что говорит Путин о демобилизации мобилизованных. Свежие новости

В июне 2025 года Владимир Путин впервые за полтора года публично заявил о начале процесса демобилизации, вселив надежду в тысячи семей. Однако за этим заявлением последовала неопределённость — конкретные механизмы возвращения мобилизованных до сих пор не озвучены. Почему ключевые вопросы остаются без ответов?

Президент объявил о старте демобилизации, но не уточнил, кто именно сможет вернуться домой. Действующее законодательство не содержит чётких условий для увольнения со службы. Особенно остро стоит проблема для тех, у кого погибли близкие родственники, требуется уход за тяжелобольными членами семьи, развились психические расстройства из-за участия в боевых действиях.

Анонимные источники в Минобороны через портал «Объясняем.рф» назвали возможные категории для первоочередной демобилизации: контрактники, чей срок службы истёк до 2022 года, получившие ранения или психологические травмы (хотя диагностика последних часто сводится к расплывчатым формулировкам), многодетные отцы и единственные кормильцы (при условии подтверждения статуса).

«Теоретически первыми должны отпустить тех, кто полностью истощён физически и морально. Но на практике это субъективный процесс», — поясняет военный психолог Дмитрий Семёнов.

Однако даже при наличии всех документов окончательное решение остаётся за полевым командованием, которое может объявить бойца «незаменимым специалистом», затягивать медицинские комиссии, оспаривать статус кормильца через соцслужбы.

Юристы советуют родственникам тщательно документировать медицинские показания и семейные обстоятельства, обращаться в военную прокуратуру при игнорировании запросов, привлекать внимание через СМИ и правозащитные организации.

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