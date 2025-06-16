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общество

Жительница Новосибирска нашла тысячную купюру с вызывающей надписью про Путина

Фото: Сиб.фм

Женщина получила банкноту номиналом 1000 рублей в качестве сдачи, на которой было напечатано стихотворение с протестным подтекстом.

«Мы с моей знакомой зашли в кафе на центральной улице и заплатили наличными. Сразу я не заметила ничего необычного, но спустя несколько дней обратила внимание на странный текст на купюре, будто нанесенный типографским способом. Сперва я подумала, что это фальшивка. Однако после проверки убедилась в подлинности банкноты», — рассказала Оксана Прошина изданию Сиб.фм.

На купюре был отпечатан следующий стих:

«Пошёл дедок на 5-й срок,

Подтерся Конституцией...

Ох, ему и отольется

С этой проституцией».

По мнению горожанки, смысл написанного очевиден.

«Каждый понимает, о чем идет речь – о политической верхушке России. Странно только, зачем кто-то печатает такое на деньгах. Вполне вероятно, что в городе таких купюр немало», — добавила Оксана.

По словам женщины, изначально она хотела оставить тысячную купюру с оскорбительной надписью себе на память. Однако впоследствии ей предложили купить ее за 5000 рублей. Она согласилась на сделку.

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Александр Борисов
журналист

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