ЕГЭ по русскому языку в Новосибирске: где и когда смотреть результаты

В Новосибирской области объявят результаты ЕГЭ по русскому языку.

Сегодня, 16 июня, в Новосибирской области опубликуют результаты ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку. Итоги появятся в личных кабинетах муниципальных органов управления образованием и школ.

Напомним, в случае если выпускники не согласны с полученными баллами, они могут подать апелляцию 17 и 18 июня в апелляционную комиссию Новосибирской области. Об этом сообщили на сайте Новосибирского института мониторинга и развития образования.

График публикации результатов ЕГЭ

История, литература, химия — до 6 июня;

Математика (базовая и профильная) — до 11 июня;

Русский язык — до 17 июня;

Обществознание, физика — до 20 июня;

Биология, география — до 23 июня;

Иностранные языки (письменная и устная часть) — до 25 июня;

Информатика — до 25 июня.

График публикации результатов ОГЭ

Иностранные языки (21-22 мая) — до 5 июня;

Биология, информатика, обществознание, химия (26 мая) — до 10 июня;

География, история, физика, химия (29 мая) — до 16 июня;

Математика (3 июня) — до 19 июня;

География, информатика, обществознание (6 июня) — до 24 июня;

Русский язык (9 июня) — до 25 июня;

Биология, информатика, литература, физика (16 июня) — до 1 июля.

Напомним, что 29 выпускников Новосибирской области сдали ЕГЭ на 100 баллов