ЕГЭ по русскому языку в Новосибирске: где и когда смотреть результаты

В Новосибирской области объявят результаты ЕГЭ по русскому языку.
Сегодня, 16 июня, в Новосибирской области опубликуют результаты ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку. Итоги появятся в личных кабинетах муниципальных органов управления образованием и школ.
Напомним, в случае если выпускники не согласны с полученными баллами, они могут подать апелляцию 17 и 18 июня в апелляционную комиссию Новосибирской области. Об этом сообщили на сайте Новосибирского института мониторинга и развития образования.
График публикации результатов ЕГЭ
История, литература, химия — до 6 июня;
Математика (базовая и профильная) — до 11 июня;
Русский язык — до 17 июня;
Обществознание, физика — до 20 июня;
Биология, география — до 23 июня;
Иностранные языки (письменная и устная часть) — до 25 июня;
Информатика — до 25 июня.
График публикации результатов ОГЭ
Иностранные языки (21-22 мая) — до 5 июня;
Биология, информатика, обществознание, химия (26 мая) — до 10 июня;
География, история, физика, химия (29 мая) — до 16 июня;
Математика (3 июня) — до 19 июня;
География, информатика, обществознание (6 июня) — до 24 июня;
Русский язык (9 июня) — до 25 июня;
Биология, информатика, литература, физика (16 июня) — до 1 июля.
Напомним, что 29 выпускников Новосибирской области сдали ЕГЭ на 100 баллов