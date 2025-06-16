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общество

Экстренное предупреждение: Новосибирскую область накроет аномальная жара до +30°С и выше

Фото: Сиб.фм

По данным Западно-Сибирского управления гидрометеорологической службы, с 17 по 20 июня в Новосибирской области ожидается опасная жара — температура местами превысит +30°С.

Рекомендации для населения: в связи с экстремально высокими температурами МЧС напоминает о мерах предосторожности: Носите легкую одежду — светлые, свободные вещи из натуральных тканей (хлопок, лён) и головной убор, избегайте физической активности, ограничьте пребывание на солнце, чаще отдыхайте в тени, пейте больше воды, лучше минеральную без газа, избегайте алкоголя и сладких напитков, следите за детьми, не оставляйте их без присмотра, особенно у воды. Будьте осторожны с огнём — в жару резко возрастает риск пожаров.

Если вы почувствовали недомогание немедленно уйдите в тень или прохладное помещение. Примите прохладный душ или положите на лоб влажную ткань. Пейте воду небольшими глотками.

В случае ухудшения самочувствия звоните в экстренные службы по номеру 112.

Будьте внимательны к своему здоровью и соблюдайте меры безопасности!

Ранее Сиб.фм рассказывал о приходе экстремальной жары в Сибирь.

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Рафаэль Адам
Журналист

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