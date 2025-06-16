Новосибирскую область накроет экстремальная жара на это неделе

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о резком повышении температуры в Новосибирской области уже в начале текущей недели. По данным синоптика, столбики термометров могут достичь отметки +35 градусов.

Аномально жаркая погода ожидается не только в Новосибирской области, но и на территории соседних регионов — Омской, Кемеровской, Томской областей, Алтайского и Красноярского краёв, а также в Хакасии и Тыве. Температурные значения превысят климатическую норму на 4-6 градусов.

Как пояснил Вильфанд, причиной столь высокой температуры станет антициклоническая деятельность и поступление тёплых воздушных масс из Средней Азии — Узбекистана, Казахстана и Туркменистана.

Однако уже сегодня новосибирцев ждёт очередное испытание стихией. На фоне аномальной жары прогнозируются грозы, сильные ливни и град. Метеорологи рекомендуют жителям региона быть готовыми к резким переменам погоды и соблюдать меры предосторожности.

В то же время жителей Европейской части России, по мнению Вильфанда, ждет очень мягкая погода. Синоптик сравнил погоду со «скучно осенней».

Ранее Сиб.фм рассказывал о более детальном прогнозе погоды на эту неделю в Новосибирске.