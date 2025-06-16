Жара и дожди: в Новосибирске ожидается переменчивая погода на новой неделе

Стал известен прогноз погоды на новую рабочую неделю.

В Новосибирске на предстоящей неделе установится жаркая, но местами неустойчивая погода. По данным «Яндекс Погоды», понедельник, 16 июня, начнется с +19 °C утром и прогреется до +25 °C днем — осадков не ожидается.

Во вторник, 17 июня, температура поднимется до +28 °C, также без дождей. В среду, 18 июня, столбик термометра достигнет +30 °C — день будет ясным и без осадков.

Четверг, 19 июня, станет самым жарким — до +32 °C, однако ночью возможен дождь. В пятницу, 20 июня, станет немного прохладнее — до +29 °C и облачно.

В субботу, 21 июня, вернутся дожди, дневная температура не превысит +25 °C. В воскресенье, 22 июня, снова без осадков и до +26 °C.

Напомним, что автобус №43 временно изменит маршрут из-за ремонта