Фестиваль «Сибирский огонь» собрал в Новосибирской области более 40 тысяч зрителей

В Новосибирской области завершился XII военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь».

Фестиваль был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Приветствие участникам направил помощник Президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, отметив, что «Сибирский огонь» стал важной частью международной культурно-исторической повестки. С открытием гостей поздравил и губернатор Новосибирской области Андрей Травников, подчеркнув, что фестиваль с каждым годом становится масштабнее и интереснее.

Центральным событием программы стала реконструкция боя под Кёнигсбергом — одного из финальных эпизодов Второй мировой войны, в котором отличились сибиряки из 26-й Гвардейской стрелковой дивизии. Впервые в этом году в мероприятии задействовали более 50 единиц техники. Есть как макеты и ретроавтомобили, так и действующие бронетранспортёры и техника, используемые сегодня в Вооружённых силах РФ. Особое внимание зрителей привлекла машина УАЗ-452, участвовавшая в реконструкции, которую в июле отправят в зону СВО.

В рамках фестиваля работали интерактивные площадки. Можно было посмотреть все от античных лагерей и до эпохи локальных конфликтов ХХ века. Посетители увидели мастер-классы по военно-полевой медицине, выставки снаряжения, музей техники, выступления фолк-коллективов и ремесленные ярмарки. Участие приняли также молодёжные патриотические клубы, подготовившие полосу препятствий и тематические экспозиции.

Фестиваль проводится с 2012 года и за это время стал крупнейшей в Сибири площадкой исторической реконструкции. Организаторами мероприятия выступили правительство региона, министерство культуры, РВИО и другие патриотические и культурные организации.