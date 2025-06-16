Кардиолог назвала опасные симптомы во время аномальной жары

Об опасных симптомах во время жары рассказала кардиолог.

Жара негативно влияет на сердечно-сосудистую систему — особенно у пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями и тех, кто работает на улице.

Как рассказала кардиолог Анастасия Кочергина для kuzbass.aif.ru, в жаркую погоду учащается сердцебиение, снижается давление, возникает обезвоживание и нарушается электролитный баланс. Всё это может привести к сгущению крови и увеличивает риск тромбозов, инфарктов и инсультов.

Наиболее уязвимы пожилые, люди с сердечно-сосудистыми патологиями (гипертонией, ИБС, аритмиями), а также принимающие мочегонные препараты. Опасность представляет и физический труд под открытым солнцем.

К тревожным симптомам относятся: головокружение, слабость, сильная головная боль, рвота, судороги, затруднённое дыхание и боли в груди. При их появлении необходимо перейти в прохладное место, пить воду небольшими глотками, охладить тело и при ухудшении состояния вызвать скорую помощь.

Для профилактики специалисты рекомендуют пить больше жидкости, носить светлую одежду, избегать активности в жаркие часы, принимать прохладный душ и контролировать давление и пульс. Некоторые лекарства могут вызывать фототоксическую реакцию кожи, поэтому при хронических заболеваниях важно заранее обсудить с врачом возможные меры предосторожности.

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