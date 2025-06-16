Кологривый и Ткаченко. Кто из новосибирцев застрял за границей из-за войны Израиля и Ирана

Когда на города Ирана начали падать израильские бомбы, Ткаченко отдыхал после концерта, а Кологривый после съемочного дня в новом фильме Федора Бондарчука.

Израильтяне атаковали Иран в ночь с 12 на 13 июня. Их целью стали объекты ядерной программы и военной инфраструктуры. Взрывы были зафиксированы в Тегеране, Нетензе и провинции Исфахан.

Музыканты, в том числе дирижер из Новосибирска Арсентий Ткаченко, прибыли в Иран за несколько дней до атаки. Дело в том, что в стране победившей исламской революции проходили дни русской культуры. У артистов было два концерта, один из них в Исфахане, 12 июня. Как раз в том городе, по которому пришелся ракетно-бомбовый удар.

Спустя несколько часов после атаки стали появляться сообщения, что музыканты целы и в безопасности. Как выяснили журналисты «Комсомольской правды», к моменту атаки, только половина оркестра была в Исфахане, другая половина уже вылетела в Москву. Чтобы согнать тревогу, многие играли на инструментах.

Актер из Новосибирска Никита Кологривый оказался в составе съемочной группы Федора Бондарчука. Кино по книге Стругацких «Трудно быть богом» начали снимать еще в начале мая. Новый фильм Федора будет состоять из восьми серий. На момент атаки, группа состояла из 90 человек. Все они покинули Иран, в том числе благодаря помощи президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Ранее Сиб.фм рассказывал о видео на границе Азербайджана и Ирана, где веселый актер подошел поздороваться с фанатом и отобрать у него две бутылки воды.