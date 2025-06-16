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Новосибирец Никита Кологривый попал на видео в Азербайджане после пересечения границы с Ираном

Никита Кологривый попал на видео, которое оказалось в распоряжении азербайджанских журналистов. На записи актер забирает у снимающего бутылку воды взамен за позировку, демонстрирует бицепс, и шутит.

«Это тебе не просто так, родное сердце», — говорит Кологривый на видео и забирает две бутылки воды.

Напомним, ранее Кологривый вместе со съемочной группой Федора Бондарчука оказался в Иране на съемках фильма. Сейчас актер находится в Азербайджане.

Съемочная группа Федора Бондарчука, а также музыканты Большого симфонического оркестра во главе с дирижером Арсентием Ткаченко (по совместительству главный дирижер камерного оркестра Новосибирской филармонии) оказались в Иране на момент ударов вооруженных сил Израиля по иранским городам.

Тегеран и Иерусалим продолжают обмениваться ракетными ударами с 13 июня. Ситуация в регионе продолжает постепенно накаляться.

Ранее Сиб.фм рассказывал об эвакуации Арсентия Ткаченко из Ирана.

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Рафаэль Адам
Журналист

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