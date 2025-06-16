Конкурентка Анжелы. На дорогах Новосибирска появился еще один провокационный автомобиль

Автомобиль с провокационной надписью заметили в Новосибирске.

В Новосибирске на улице Железнодорожной, 12/1 корреспондент Сиб.фм заметил припаркованный автомобиль с необычной надписью на заднем стекле:

«Я не Анжела, но получаю удовольствие от своей работы — выполняю наращивание ресниц как боженька».

Что примечательно, автомобиль стоит у нового жилого дома на верхней площадке лестничного спуска, а буквально в нескольких метрах ниже, у старого дома, уже около 30 лет находится автомобиль, принадлежащий местной жительнице по имени Анжела. Женщину хорошо знают в округе: по словам местных, она давно стала приметной фигурой на Железнодорожной.

Такое соседство, конечно, не осталось незамеченным, однако надпись на новом автомобиле может восприниматься или как намёк, или как обычный ироничный комментарий в адрес известной жительницы.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске самокатчик врезался в известный автомобиль «Анжела»