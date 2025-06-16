Новосибирская область приняла 70 000 соотечественников по программе переселения

Более 70 тысяч соотечественников из-за рубежа выбрали Новосибирскую область для переселения по региональной программе поддержки. Согласно данным официального телеграм-канала региона "Новосибирская область. Официально", среди переехавших 3,5 тысячи студентов местных вузов и свыше 18 тысяч детей школьного и дошкольного возраста.

Только в этом году поступило 307 заявок, причем 83,6% — от граждан Казахстана. Наибольшей популярностью у переселенцев пользуются Новосибирск, Бердск и Новосибирский район. Из 667 человек, прибывших в 2025 году, около 200 уже трудоустроились.

Участники программы получают комплексную социальную поддержку: единовременную выплату 15 тысяч рублей на каждого ребенка до 17 лет, бесплатное горячее питание для учащихся из многодетных и малообеспеченных семей. Студенты профессиональных учебных заведений региона могут получить 20 тысяч рублей на обустройство, а пять наиболее талантливых учащихся-соотечественников ежемесячно получают стипендию правительства Новосибирской области.

Ранее сообщалось, что в Новосибирскую область переехали 2 000 человек из Казахстана.