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общество

В Новосибирскую область переехали 2 000 человек из Казахстана

Фото: Сиб.фм

В регион продолжают переезжать жители Казахстана.

Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, в 2024 году регион принял 2 300 переселенцев из Казахстана в рамках региональной программы переселения соотечественников.

Уточняется, что казахстанцы составляют свыше 84% новых жителей.

Наибольший приток населения зафиксирован в Новосибирске, Бердске, Искитимском и Новосибирском районах. Более половины прибывших уже трудоустроились, а некоторые открыли собственный бизнес.

Напомним, что 11 мигрантов выслали из РФ прямиком из с Хилокского рынка Новосибирска

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Валерия Митрохина
Журналист

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