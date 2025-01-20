В Новосибирскую область переехали 2 000 человек из Казахстана

В регион продолжают переезжать жители Казахстана.

Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, в 2024 году регион принял 2 300 переселенцев из Казахстана в рамках региональной программы переселения соотечественников.

Уточняется, что казахстанцы составляют свыше 84% новых жителей.

Наибольший приток населения зафиксирован в Новосибирске, Бердске, Искитимском и Новосибирском районах. Более половины прибывших уже трудоустроились, а некоторые открыли собственный бизнес.

Напомним, что 11 мигрантов выслали из РФ прямиком из с Хилокского рынка Новосибирска