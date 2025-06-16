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экономика

Новосибирское ядерное топливо нового поколения испытают под Воронежем

Фото с сайта pixabay.com

На Нововоронежской атомной станции состоялось знаковое событие в атомной энергетике — в реактор ВВЭР-1200 энергоблока №6 впервые загрузили инновационное ядерное топливо ТВС-5, произведённое на «Новосибирском заводе химконцентратов» (ПАО НЗХК).

Этот передовой продукт сибирских атомщиков впервые применяется на атомной электростанции. Как сообщили в пресс-службе госкорпорации «Росатом», опытная эксплуатация нового топлива продлится полтора года.

Данные испытания представляют собой важный этап в реализации стратегии перехода к двухкомпонентной ядерной энергетике с замкнутым топливным циклом.

«Применение ТВС-5 на Нововоронежской АЭС позволит подтвердить возможность промышленного выпуска данной конструкции», — подчеркнул Александр Угрюмов, старший вице-президент по научно-технической деятельности АО «ТВЭЛ».

Отметим, что специалисты отмечают повышенную эффективность, безопасность и экономическую выгоду нового топлива. Вдобавок новые ТВЭЛ станут этапом к переходу к двухкомпонентной энергетике реакторов на тепловых и быстрых нейтронах. Такое топливо в таких реакторах можно использовать на порядок дольше, чем современные топливные элементы.

Ранее Сиб.фм рассказывал о центре компетенций Росатома в НГПУ.

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Рафаэль Адам
Журналист

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