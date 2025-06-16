Новосибирцам рассказали о штрафах за несанкционированный запуск дронов

Жителей города предупреждают о штрафах за несанкционированный запуск БПЛА.

В Новосибирске фиксируется рост нарушений, связанных с запуском беспилотников вблизи стратегических объектов. Специалисты напоминают, что за использование дронов без разрешения предусмотрены серьезные штрафы.

Так, за нарушение правил полетов беспилотников физические лица могут получить штраф от 20 до 50 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма возрастает до 150 тысяч, а для юридических — до 300 тысяч рублей. В случае отсутствия права на использование воздушного пространства штрафы еще выше — до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Уточняется, что запуск дронов разрешен только при соблюдении ряда условий: полет в пределах видимости, не выше 150 метров, в дневное время и за пределами запретных зон. Для использования БПЛА в особых районах требуется отдельное разрешение.

О том, где получить разрешение на запуск БПЛА, можно узнать в большом материале Сиб.фм ЗДЕСЬ.