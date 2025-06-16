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общество

Петров пост-2025: открытки для рассылки

Фото из открытых источников

Петров пост — это один из четырёх многодневных постов Православной Церкви. Он начинается через неделю после праздника Пятидесятницы (Троицы) и длится до дня памяти апостолов Петра и Павла. Дата начала поста плавающая и зависит от даты Пасхи.

В 2025 году Петров пост начался 16 июня и закончится 11 июля включительно.

Православные христиане воспринимают Петров пост как возможность духовного роста. Это не просто диета, а путь к внутреннему очищению и укреплению в вере.

Сиб.фм подготовил открытки в честь православного праздника.

Фото Петров пост-2025: открытки для рассылки 2

Фото Петров пост-2025: открытки для рассылки 3

Фото Петров пост-2025: открытки для рассылки 4

Фото Петров пост-2025: открытки для рассылки 5

Фото Петров пост-2025: открытки для рассылки 6

Фото Петров пост-2025: открытки для рассылки 7

Напомним, что в Новосибирске озвучены строгие запреты в Петров пост

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Валерия Митрохина
Журналист

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