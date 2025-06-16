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общество

Плиты со стройки концессионной школы в Новосибирске всплыли в интернет-продажах

Фото: Сиб.фм

На интернет-площадке с объявлениями появилось предложение о продаже бетонных плит, демонтированных со стройплощадки концессионной школы на улице Татьяны Снежиной в Новосибирске.

Как сообщает издание «ФедералПресс», местная жительница обратила внимание на начавшийся снос части конструкций образовательного учреждения.

По словам очевидца, демонтажные работы ведутся со стороны прилегающего детского сада. Женщина отметила отсутствие специализированной техники для безопасного разбора конструкций на объекте. Она сообщила, что рабочие вручную демонтируют плиты, выбивая опорные элементы из-под незакрепленных конструкций, при этом с марта текущего года какие-либо работы по стабилизации здания не проводились.

Ранее сообщалось, что за 45 млн рублей продают завод по производству хлеба в Новосибирске.

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Кристина Уколова
Журналист

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