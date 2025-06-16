За 45 млн рублей продают завод по производству хлеба в Новосибирске

В Новосибирске за 45 млн рублей продают хлебозавод.

На одном из сайтов объявлений появилось предложение о продаже хлебозавода в Новосибирске за 45 миллионов рублей. По словам владельца, предприятие работает 15 лет, имеет долгосрочные контракты и считается одним из ведущих производителей в регионе.

Завод занимает двухэтажное здание площадью 2 тыс. кв. м, включает несколько цехов и выпускает около 100 видов продукции — от пирогов до пряников и сушек.

Напомним, что в Новосибирской области продают завод Лимонада и Кока Колы за 300 млн рублей