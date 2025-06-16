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вчера 22:29
общество

После дождя новосибирцы столкнулись с «киселём» из мусора во дворах

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Жители домов на улицах Челюскинцев, 40 и Нарымская, 11 столкнулись с серьезной проблемой после ливня 15 июня. Как сообщает издание Om1, сильный дождь превратил многолетнюю мусорную свалку во дворе в зловонную жижу, которая растеклась по всей придомовой территории.

По словам местных жителей, отходы образовали густую массу, похожую на кисель, которая теперь покрывает тротуары и подходы к подъездам. Они подчеркивают, что последний вывоз мусора проводился 29 апреля 2025 года, а неправильный уклон двора способствует скоплению грязной воды у входов в жилые дома.

Жильцы неоднократно обращались с жалобами на антисанитарные условия, однако проблема остается нерешенной.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске ливень затопил частный сектор.

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Кристина Уколова
Журналист

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