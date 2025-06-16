Прокуратура обжаловала приговор экс-министру ЖКХ Новосибирской области

Прокуратура Новосибирской области направила апелляционное представление на приговор бывшему министру жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Денису Архипову. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее суд признал Архипова виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и назначил наказание в виде 1,5 лет колонии. Однако с учётом времени, проведённого под стражей, экс-чиновник был освобождён от отбывания наказания. Параллельно суд удовлетворил гражданский иск прокуратуры, взыскав в пользу областного бюджета 220 млн рублей ущерба.

«Прокуратурой внесено апелляционное представление», — подтвердили в ведомстве. Напомним, что государственное обвинение изначально требовало для подсудимого 7 лет лишения свободы. Как сообщил ТАСС адвокат Сергей Кречетов, защита также готовит апелляционную жалобу на решение суда.

Архипов был задержан в марте 2024 года в рамках уголовного дела, связанного с банкротством регионального оператора по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск». Следствие установило, что в результате его действий бюджет недополучил 220 млн рублей банковской гарантии.

Отдельное уголовное дело было возбуждено по факту превышения полномочий — экс-министр подписал договор о бюджетных инвестициях с компанией, не имевшей статуса регоператора. По этой статье Архипов избежал наказания в связи с истечением сроков давности.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что экс-министр ЖКХ Новосибирской области вынужден будет платить штраф в 220 млн рублей до 132 лет.