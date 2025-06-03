Экс-министру ЖКХ Новосибирской области Денису Архипову придётся до 132 лет платить штраф 220 млн рублей

Сиб.фм посчитал, сколько примерно понадобится лет экс-министру ЖКХ Новосибирской области Денису Архипову, чтобы выплатить штраф в размере 220 млн рублей, который его обязали выплатить по решению суда.

2 июня 2025 года Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор экс-министру ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денису Архипову. Его признали виновным в превышении (ст.286 УК РФ) и злоупотреблении (ст. 285 УК РФ) должностными полномочиями. По решению суда Архипову назначили 1,5 года лишения свободы, но этот срок он уже отбыл в СИЗО и под домашним арестом во время следствия. Также ему запрещено занимать руководящие должности в течение полутора лет.

Многомиллионный ущерб бюджету

Ключевой эпизод уголовного дела касался банковской гарантии на 220 млн рублей, выданной ООО «Экология-Новосибирск» — региональному оператору по обращению с ТБО. Следствие установило, что Архипов, зная о нарушениях со стороны компании, отказался от требования по гарантии, чем лишил областной бюджет этих средств.

Кроме того, чиновник без полномочий выделил 10 млн рублей из бюджета организации, которая проиграла конкурс на статус регоператора.

По решению суда, Архипова обязали выплатить ущерб в размере 220 млн 174 тыс рублей.

«С Архипова в пользу бюджета Новосибирской области взыскан ущерб, причиненный преступлением в размере 220 млн 174 тыс. руб.», — заявила прокуратура Новосибирской области.

Архипов не согласен с приговором

Министр ЖКХ и его адвокат заявили, что считают обвинение необоснованным, в связи с чем планируют принять решение об обжаловании только после ознакомления с полным текстом приговора.

В защиту Архипова также выступил общественный совет при министерстве ЖКХ — его члены сослались на решение Арбитражного суда, согласно которому министерство не было обязано требовать выплату по банковской гарантии, а ее истребование могло нарушить работу регионального оператора и привести к ухудшению санитарной обстановки.

Сколько лет потребуется на погашение ущерба?

Редакция Сиб.фм решила проанализировать, насколько реально для экс-министра ЖКХ Дениса Архипова погасить этот долг, исходя из его доходов.

Согласно данным сайта Декларатор, официальный доход Дениса Архипова за 2021 год составил 5 259 506 руб. Если предположить, что вся сумма будет направлена исключительно на погашение ущерба, то полное возмещение 220 млн 174 тыс рублей займёт примерно 42 года. Если же на выплату будет направляться только половина дохода, что более реалистично, то срок увеличится до 84 лет.

По информации сайта правительства Новосибирской области, сейчас Архипову 48 лет (он родился 30 октября 1976 года), соответственно, через 84 года ему исполнится 132 года, что означает, выплатить долг полностью он не сможет физически.

Однако, вспомним, что в апреле 2024 года у Архипова арестовали имущество и денежные средства на сумму более 14 млн рублей. Если они будут реализованы в пользу бюджета, остаток долга составит 206 млн 174 тыс рублей. Что, вероятно, тоже не повлияет на быстрое погашение задолженности.

Может ли долг перейти к детям и внукам?

Согласно статье 1175 Гражданского кодекса РФ «Ответственность наследников по долгам наследодателя», после смерти должника его долги переходят к наследникам, если они принимают наследство. Ответственность по долгам ограничена стоимостью полученного имущества.

Таким образом, если после Архипова останутся активы (квартира, земля, счета и другое), то его дети или внуки, приняв их, могут быть обязаны выплачивать остаток долга — пусть и частично.

Ранее Сиб.фм публиковал подробности уголовного дела экс-министра ЖКХ Дениса Архипова.