Прямые рейсы в Дубай возобновились из Новосибирска

Несмотря на задержки двух рейсов, авиасообщение между Новосибирском и Дубаем восстановлено.

Как пояснила изданию Infopro54 Светлана Фоменко, исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций, отмены рейсов не привели к тому, что туристы остались в Эмиратах без возможности вернуться. По ее мнению, авиакомпании могли изменить маршруты полетов.

Фоменко отметила, что новосибирские туристы не отказываются от поездок в ОАЭ. Она добавила, что туроператоры уже научились оперативно решать вопросы с переносами рейсов и информировать клиентов об альтернативных вариантах.

Точное количество организованных туристов из Новосибирска в ОАЭ неизвестно, так как региональная статистика не ведется – эти данные собирает только Российский союз туриндустрии на федеральном уровне.

Сергей Михайлов из «Опора России» и туркомпании «Сиеста Центр» уточнил, что рейсы в Дубай из аэропорта Толмачево выполняются ежедневно. Часть пассажиров летит в Эмираты, часть – транзитом в другие страны. Все авиакомпании сейчас прокладывают маршруты в обход закрытых зон.

Ранее сообщалось, что из-за израильских авиаударов новосибирские авиакомпании отменили рейсы в Дубай.