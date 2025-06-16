Российские туристы в зоне конфликта: сколько граждан остаётся в Иране

По последним данным на 14 июня, около 2000 российских туристов продолжают находиться в ближневосточном регионе на фоне обострения конфликта между Ираном и Израилем. Об этом 15 июня в интервью RTVI сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Как уточняется в заявлении АТОР, в указанное число не включены те россияне, чьи возвращения запланированы по стандартному графику. «Эта цифра постоянно меняется: одни туристы улетают, у других завершается отдых, третьи используют ОАЭ как транзитный хаб при возвращении из других стран», — отмечается в сообщении организации.

ОАЭ играют ключевую роль в авиасообщении для россиян, направляющихся в Европу, США, на Бали, в Таиланд, Малайзию, Мальдивы, Сейшелы и другие направления. До эскалации конфликта большинство рейсов из России в Эмираты проходили через иранское воздушное пространство. После его закрытия авиакомпании вынуждены менять маршруты, что привело к серьёзным сбоям в расписании.

Крупные авиаперевозчики ОАЭ реагируют на ситуацию по-разному. Emirates и Etihad Airways продолжают выполнять все запланированные рейсы, тогда как Flydubai постепенно возобновляет полёты в Россию после временного сокращения программы.

АТОР сообщает, что туроператоры активно помогают застрявшим туристам: предлагают альтернативные маршруты, продлевают проживание в отелях на льготных условиях или размещают россиян в партнёрских отелях за свой счёт.

Минэкономразвития РФ рекомендовало туроператорам временно приостановить продажу путёвок в Иран и Израиль до нормализации обстановки. Туристам, уже находящимся в этих странах, советуют соблюдать осторожность и следовать указаниям местных властей.

Напомним, что 14 июня из Ирана в Азербайджан были эвакуированы две группы россиян, включая режиссёра Фёдора Бондарчука и съёмочную группу сериала «Трудно быть богом», а также 51 артиста Большого симфонического оркестра имени Чайковского.

Конфликт между Тегераном и Иерусалимом обострился в ночь на 13 июня после ракетных ударов Израиля по иранским ядерным объектам. Ответные удары Ирана привели к разрушениям в Тель-Авиве. Военные действия продолжались в течение выходных.

Ранее Сиб.фм рассказывал об эвакуации из Ирана новосибирского дирижера.