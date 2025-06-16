Российских артистов, в том числе новосибирцев, эвакуировали из Ирана

Музыканты Большого симфонического оркестра имени Чайковского, а также съемочная группа Федора Бондарчука покинула Иран. Страну покинул в том числе руководитель Новосибирского камерного оркестра Арсений Ткаченко.

«Огромное спасибо нашим дипломатам, сотрудникам посольств России в Тегеране и Баку, а также властям Азербайджана и Ирана за оперативную и слаженную работу. В знак благодарности за помощь в столь сложной ситуации мы решили провести концерт в Баку. Он состоится 16 июня в Азербайджанской государственной филармонии», — сообщает министр культуры России Ольга Любимова.

Напомним, 13 июня вооруженные силы Израиля нанесли серию ударов по военным, научным и гражданским объектам Ирана. Как сообщают официальные лица Израиля, поводом для атаки стала высокая степень готовности Ирана к производству ядерной бомбы. Целью израильтян стали физики-ядерщики и высокопоставленные военные. Погиб начальник генерального штаба Ирана, а также командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), глава разведки КСИР и другие представители высшего командования государства. Иран уже ответил своими ударами по объектам в Израиле. Ситуация постепенно накаляется.

Ранее Сиб.фм рассказывал об отмене рейсов из Новосибирска в Дубай из-за конфликта между Израилем и Ираном.