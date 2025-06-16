Садист из Новосибирска убил пенсионерку и её четырёх кошек

26-летний житель Новосибирска признан виновным в жестоком убийстве 69-летней пенсионерки и её домашних животных. Приговор вынесен на основании доказательств, собранных Железнодорожным межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Новосибирской области.

По версии следствия, утром 28 ноября 2024 года муж внучки пожилой женщины находился у неё в квартире в Железнодорожном районе. В ходе конфликта он сначала попытался задушить пенсионерку, а затем нанёс ей серию ударов руками и ножом в жизненно важные органы. От полученных травм женщина умерла.

Но на этом зверства не закончились. Преступник, действуя с особой жестокостью, убил четырёх кошек, принадлежавших погибшей.

Подсудимый признан виновным по двум статьям: убийство и жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель, с применением садистских методов.

Суд назначил ему 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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