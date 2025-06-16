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общество

Семь жителей Новосибирской области вернулись домой после обмена военнопленными

Фото: Сиб.фм

Семь военнослужащих — жителей Новосибирской области — вернулись домой в результате обмена военнопленными между Россией и Украиной. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Елена Зерняева в своем телеграм-канале.

Она выразила радость за их семьи в связи с долгожданным возвращением защитников на родину.

Среди вернувшихся военнослужащих те, чьи родственники ранее обращались к уполномоченным по правам человека с запросами о поиске пропавших без вести. В настоящее время все освобожденные получат комплексную поддержку, включая медицинское обслуживание, психологическую реабилитацию и социальное сопровождение.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске депутат Антонов раскритиковал Украину за задержку обмена телами военнопленных.

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Кристина Уколова
Журналист

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