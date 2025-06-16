Спаниель из Новосибирской таможни учуял запах незадекларированных 780 000 рублей

Во время досмотра пассажиров рейса «Новосибирск – Фергана» сотрудники таможенного поста «Аэропорт Толмачёво» выявили попытку незаконного вывоза крупной суммы наличных денег.

Гражданин России, проходя таможенный контроль, выбрал «зелёный коридор», тем самым заявив об отсутствии у него товаров и средств, подлежащих декларированию. Однако при досмотре ручной клади у пассажира были обнаружены 1 миллион 575 тысяч рублей, не задекларированные должным образом. Превышение допустимого беспошлинного лимита составило 780 тысяч рублей. Важную роль в обнаружении скрытых денег сыграла служебная собака — спаниель по кличке Робин.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по статье 16.4 КоАП РФ (недекларирование наличных денежных средств). Изъятая сумма будет находиться на хранении до решения суда о её дальнейшей судьбе.

По данным пресс-службы Сибирского таможенного управления, за январь-май 2025 года на таможенном посту «Аэропорт Толмачёво» выявлено 27 случаев незаконного перемещения денежных средств. Общая сумма попыток незаконного вывоза валюты и рублей в страны ближнего и дальнего зарубежья превысила эквивалент 2,3 миллиона рублей.

Ранее Сиб.фм рассказывал о поисках новосибирским метрополитеном кинологов и служебных собак за 7 млн рублей.