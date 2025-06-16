Статистика удивила: лук дорожает, а помидоры дешевеют в Новосибирской области

В Новосибирской области в мае зафиксирован рост потребительских цен на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно данным Новосибирскстата, наибольший скачок цен произошел в сфере услуг, где подорожание составило 1,6%, тогда как непродовольственные товары, напротив, подешевели на 0,1%.

Продуктовая корзина в среднем стала дороже на 0,2%.

Особенно заметно изменились цены на овощи: свекла подорожала на 22,1%, морковь — на 17,2%, лук — на 11,1%. При этом огурцы подешевели на 42,8%, а помидоры — на 25%. В молочном сегменте творог стал дороже на 4,7%, молоко — на 2,8%, тогда как детский творожок подешевел на 2%. Мясные консервы подорожали на 5,9%, вареная колбаса — на 4%, в то время как сосиски и сардельки, напротив, подешевели на 5,3%.

Среди напитков и сладостей минеральная вода подорожала на 6,8%, шоколад и кофе — на 6,7%. При этом яйца подешевели на 12%, а сливочное масло — на 3,4%. В непродовольственном сегменте женские платья из полушерстяных тканей подорожали на 7,2%, тогда как мужские кожаные куртки подешевели на 3,3%. Значительно выросли цены на услуги: посещение музеев и выставок подорожало на 13,9%, а стоимость туров в Египет увеличилась на 13,2%.

Ранее сообщалось, что вузы Новосибирска подняли цены на платное обучение.