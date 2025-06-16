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общество

Травников поставил задачу: транспортная доступность зоопарка Новосибирска должна улучшиться

Фото: PxHere

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил профильным ведомствам оказать содействие в развитии транспортной инфраструктуры и благоустройстве территории Новосибирского зоопарка. В ходе рабочего визита 13 июня, который он совершил вместе с мэром города Максимом Кудрявцевым, глава региона отметил особый статус зоопарка имени Р.А. Шило как одного из ведущих в России.

Травников констатировал положительную динамику развития внутренней инфраструктуры учреждения и увеличение потока посетителей в текущем году. Особое внимание, по его словам, следует уделить прилегающей территории и комплексному решению транспортных вопросов. Губернатор пояснил, что даже организация дополнительных парковочных мест у входа может оказаться недостаточной мерой, поэтому необходимо проработать варианты более удаленных парковок и перехватывающих стоянок. Также было предложено обустроить комфортный пешеходный маршрут от станции метро "Заельцовская" и рассмотреть возможность запуска шаттлов в выходные дни.

В рамках выполнения поручений министерству культуры, финансов и налоговой политики предстоит заняться вопросами развития внутренней инфраструктуры зоопарка, а министерству транспорта совместно с городской администрацией — решением проблем транспортной доступности. Эти меры должны способствовать дальнейшему развитию одного из главных туристических объектов региона.

Ранее сообщалось, что планы по развитию Новосибирского зоопарка представили мэр и губернатор.

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Кристина Уколова
Журналист

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