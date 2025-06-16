В Госдуме анонсировали ужесточение контроля за новосибирскими концессионерами ЖКХ

С 1 сентября 2024 года в России вступают в силу новые требования к частным операторам коммунальной инфраструктуры. Как сообщил РИА Новости первый заместитель председателя думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, изменения коснутся концессионных соглашений в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Согласно новым правилам, операторы будут обязаны самостоятельно разрабатывать инвестиционные программы модернизации коммунальных объектов. Это позволит властям контролировать выполнение обязательств по повышению надёжности и качества услуг, а также оценивать экономическую эффективность концессионных проектов.

«Мы покончили с практикой, когда концессионеры получали в управление газовые и электрические сети за символическую плату, собирали миллиардные платежи, но игнорировали свои обязательства», — подчеркнул парламентарий.

Дополнительной гарантией исполнения обязательств станет требование о внесении задатка или банковской гарантии. Размер обеспечения будет рассчитываться как процент от общей стоимости инвестиционного проекта. Важно отметить, что при отзыве заявки внесённые средства возврату не подлежат.

Напомним, что концессия в ЖКХ представляет собой форму государственно-частного партнёрства, при которой коммерческая организация получает право на реконструкцию и эксплуатацию коммунальных объектов в обмен на обязательства по их модернизации.

Данные изменения полностью соответствуют положениям Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, где концессионные механизмы определены как ключевой инструмент привлечения внебюджетных инвестиций в коммунальную инфраструктуру.

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