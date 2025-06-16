В Новосибирске депутат Антонов отреагировал на войну между Израилем и Ираном

Депутат новосибирского горсовета Ростислав Антонов в своем Telegram-канале высказался о текущей геополитической ситуации, проанализировав действия Ирана в конфликте с Израилем. По его мнению, Тегеран демонстрирует неспособность эффективно использовать свой военный потенциал, несмотря на обладание значительным арсеналом ракет.

Парламентарий отметил, что Иран не дал адекватного ответа ни на одну из провокаций, включая недавние удары по ядерным объектам. Он предположил, что дальнейшее бездействие может привести к падению политического режима в стране.

Антонов подчеркнул, что данный конфликт не касается интересов России, однако задался вопросом, почему российские военные не применяют аналогичные Израилю методы в ходе специальной военной операции. Как признался депутат, этот риторический вопрос остаётся без ответа для него с 2022 года.

Ранее сообщалось, что новосибирского дирижера эвакуировали из зоны боевых действий в Иране.