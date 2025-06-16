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общество

В Новосибирске Instagram* заработал без спецсервисов

Фото: Сиб.фм

Новосибирцы заметили, что популярное приложение Instagram* начало работать без сервисов для обхода блокировок.

В некоторых регионах России, в том числе и в Новосибирской области, неожиданно стал доступен Instagram* — соцсеть работает без сервисов для обхода блокировок как через мобильный интернет, так и по Wi-Fi.

Некоторые пользователи сообщают, что приложение функционирует без ограничений уже несколько дней, хотя у других по-прежнему остаётся заблокированным.

Причины неожиданной разблокировки пока неизвестны.

Напомним, что новосибирские операторы прокомментировали сбой интернета в городе

* — деятельность организации признана экстремистской и запрещена в РФ

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Валерия Митрохина
Журналист

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