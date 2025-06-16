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проиcшествия

В Новосибирске мужчина убил и расчленил женщину

Фото: прокуратура НСО

Новосибирец убил и расчленил женщину.

В Заельцовском районе Новосибирска 53-летний местный житель подозревается в убийстве и расчленении 69-летней знакомой.

По данным следствия, 14 июня 2025 года во время застолья между мужчиной и женщиной вспыхнул конфликт. Подозреваемый ударил гостью ножом, отказался вызывать полицию и лег спать. На следующее утро он принял решение расчленить женщину, после чего выбросил останки в мусорный контейнер. Части тела также нашли на полигоне «Левобережный».

В ближайшее время мужчину планируют заключить под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Напомним, что новосибирца будут судить за жестокое убийство женщины

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Валерия Митрохина
Журналист

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