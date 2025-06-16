В Новосибирске стали известны даты следующих длинных выходных

Согласно утверждённому производственному календарю на 2025 год, новосибирцев ожидают продолжительные выходные с 2 по 4 ноября. Как сообщает Роструд, этот период включает государственный праздник — День народного единства, который отмечается 4 ноября.

Предшествующая рабочая неделя будет шестидневной — с 27 октября по 1 ноября. Такой график связан с переносом выходного дня с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября, что позволит создать три непрерывных дня отдыха. После праздничных выходных трудовой режим возобновится 5 ноября.

Данный порядок соответствует нормам Трудового кодекса РФ и применяется для оптимизации рабочего графика при совпадении праздничной даты с выходным днём.

Ранее сообщалось, какой будет погода в Новосибирске на этой неделе.