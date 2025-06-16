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вчера 22:48
культура

В Новосибирске стартовал музыкальный фестиваль «Сибириада»

Фото: PxHere

В Новосибирске торжественно открылся второй фестиваль «Сибириада», посвященный творческому наследию выдающегося композитора Эдуарда Артемьева. Прямую трансляцию церемонии открытия вел телеканал «Сибирь 24».

Фестиваль начался с исполнения сюиты из знаменитого фильма «Сибирский цирюльник». Это произведение, создающее целую звуковую вселенную, в полном формате прозвучало лишь во второй раз за всю историю.

В рамках фестиваля новосибирцев ждут уникальные музыкальные открытия. 25 июня прозвучат ранее не исполнявшиеся произведения Артемьева, восстановленные его сыном Артемием. Завершится фестиваль 29 июня особым концертом, где любимые кинематографические мелодии композитора представит его внучка Екатерина Артемьева вместе с испанским дирижером Сесаром Альваресом.

На сцену фестиваля выйдут ведущие музыканты страны, включая солистов Мариинского театра и Государственного симфонического оркестра, чтобы отдать дань уважения гению отечественной музыки.

Ранее сообщалось, что в Цой-парке открылся фестиваль деревянных скульптур.

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Кристина Уколова
Журналист

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