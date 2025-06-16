В Новосибирске за 45 миллионов рублей продается хлебозавод

В Новосибирске выставлен на продажу действующий хлебопекарный завод с 15-летним опытом работы. Предприятие специализируется на производстве хлебобулочных и кондитерских изделий, имея налаженные каналы сбыта по всей России.

Производственные мощности расположены в собственном двухэтажном здании площадью 2000 квадратных метров с земельным участком 1708 квадратных метров. Комплекс включает специализированные цеха, склады и административные помещения, оснащенные современным оборудованием ведущих российских и зарубежных производителей.

Бизнес демонстрирует стабильные финансовые показатели: ежемесячный оборот составляет от 3,9 до 5,1 миллиона рублей при чистой прибыли 350-700 тысяч рублей. Предприятие сотрудничает с более чем 1000 постоянными клиентами, включая крупные торговые сети. В ассортименте представлено около 100 наименований продукции, от традиционного хлеба до сложных кондитерских изделий. В комплект продажи входит автотранспорт (3 ГАЗели и 2 УАЗа), товарный знак и все необходимые разрешительные документы.

Штат предприятия насчитывает 50 квалифицированных сотрудников, при необходимости может быть расширен до 100 человек. Собственник отмечает, что бизнес работает в стабильном режиме с его минимальным участием. Для потенциальных покупателей доступна полная проверка финансовой и юридической истории компании.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области продается пивоваренный завод с богатой историей.