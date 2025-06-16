В Новосибирске зафиксировано превышение аммиака в воздухе

16 июня в Заельцовском районе Новосибирска зарегистрировано превышение допустимой концентрации аммиака в атмосферном воздухе. Согласно данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень загрязнения составил 1,4 ПДК.

Мониторинговая служба отмечает, что в других районах города, включая повторные замеры в Заельцовском районе, превышений нормативов по другим вредным веществам не выявлено.

По прогнозам синоптиков, 17 июня метеоусловия в городе изменятся в сторону улучшения — ожидается естественное рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере, что приведет к нормализации экологической обстановки. Текущая ситуация остается под контролем специалистов.

Ранее сообщалось, что специалисты Западно-Сибирского гидрометцентра выявили превышение концентрации формальдегида в Новосибирске.