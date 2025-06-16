В Новосибирской области растет число сдающих ЕГЭ по математике и химии

Новосибирские выпускники 2025 года продемонстрировали значительный прогресс в сдаче ЕГЭ по точным наукам. Как сообщила министр образования региона Мария Жафярова на оперативном совещании 16 июня, предварительные результаты по математике и химии оказались существенно выше прошлогодних показателей.

Анализ уже обработанных данных по пяти предметам (литература, химия, профильная и базовая математика, история) выявил несколько положительных тенденций. Особенно заметный рост наблюдается по профильной математике: увеличилось не только количество выбравших этот предмет, но и процент успешно сдавших экзамен. Значительно сократилось число не преодолевших минимальный порог, одновременно выросла доля высокобалльных работ.

Аналогичная картина сложилась и с химией. Этот предмет также стал более популярным среди выпускников, при этом улучшились как общие показатели сдачи, так и количество участников, показавших выдающиеся результаты.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области станут известны итоги ЕГЭ по русскому языку.