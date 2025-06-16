В Новосибирской области станут известны итоги ЕГЭ по русскому языку

16 июня будут опубликованы результаты ЕГЭ и ГВЭ по русскому языку, который выпускники сдавали 30 мая. Об этом сообщили на сайте Новосибирского института мониторинга и развития образования.

Оценки появятся в личных кабинетах муниципальных органов управления образованием, а также на сайтах школ. Участники экзамена, несогласные с выставленными баллами, смогут подать апелляцию 17 или 18 июня в соответствующую комиссию Новосибирской области.

Узнать свои результаты можно несколькими способами: через личный кабинет на официальном портале ЕГЭ, в разделе «Документы» — «Образование» на «Госуслугах» (при наличии подтвержденной учетной записи) или на региональном портале Новосибирского института мониторинга и развития образования.

Ранее Сиб.фм рассказывал о 29 выпускниках, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов.