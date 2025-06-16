В Новосибирской области увековечили память военного хирурга Михаила Чегодаева

В Сузунской районной больнице торжественно открыли мемориальную доску майору медицинской службы Михаилу Чегодаеву. Это событие приурочено к 105-летию со дня рождения врача.

Михаил Чегодаев прошёл трудный путь от студента Сталинградского мединститута до начальника военно-полевого госпиталя в Чехословакии. После войны в 1945 году он приехал в Сузун, куда его семья была эвакуирована из Сталинграда ещё в 1942 году. До 1979 года он возглавлял хирургическое отделение, а затем продолжив практику в поликлинике.

«О его мастерстве с восхищением отзывались даже в Новосибирском медуниверситете», — поделился главный врач Сузунской ЦРБ Владимир Утенков.

В 1948 году под руководством Чегодаева было реконструировано хирургическое отделение, оснащённое по последним для того времени стандартам. Параллельно он преподавал на курсах медсестёр, работал во ВТЭК и временно исполнял обязанности главврача.

Две дочери Михаила Кузьмича продолжили врачебную династию. Нынешний заведующий хирургическим отделением, заслуженный врач России Александр Синица назвал судьбу коллеги «подвигом, растянутым на всю жизнь».

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