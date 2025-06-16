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проиcшествия

В Новосибирской области за неделю потушили 154 пожара — есть пострадавшие

Фото: Сиб.фм

С 9 по 15 июня в регионе были ликвидированы 154 пожара.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, в период с 9 по 15 июня в регионе ликвидировали 154 пожара, из них 72 — возгорания сухой травы и мусора. При пожарах в жилом секторе спасены 14 человек.

Уточняется, что одно из происшествий произошло 14 июня в СНТ «Березка» в Искитиме. Огонь повредил стену дачного дома, пострадали женщина и двое детей — они с ожогами госпитализированы. Предварительная причина возгорания — нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

Напомним, что в Новосибирске дети переплывали огромную лужу после ливня

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Валерия Митрохина
Журналист

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