В России утвердили новый порядок расчёта среднего заработка

С 1 сентября 2024 года в стране вступят в силу обновлённые правила расчёта среднего заработка для определения размера выходных пособий и отпускных выплат. Согласно документам правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости, новые нормативы будут действовать до 1 сентября 2031 года.

В соответствии с утверждёнными изменениями, среднемесячный заработок для расчёта выходного пособия теперь будет определяться путём умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней в месяце.

Для случаев с суммированным учётом рабочего времени предусмотрен особый порядок расчёта. В таких ситуациях средний заработок будет вычисляться через умножение среднечасового заработка на среднее количество рабочих часов в месяце.

«Новые правила призваны унифицировать подходы к расчёту среднего заработка и сделать этот процесс более прозрачным», — отмечается в пояснительных документах. Изменения затронут все организации, осуществляющие выплаты работникам на территории Российской Федерации.

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