Застройщики вздохнули свободнее: мораторий на штрафы продлен

На российском рынке новостроек продолжает действовать мораторий на штрафы для застройщиков за просрочку сдачи жилья. Как сообщает Atas.info, эта мера, первоначально установленная до 30 июня 2025 года, может быть продлена до стабилизации экономической ситуации в отрасли.

Юрист Денис Демидов поясняет изданию Прецедент, что текущие правила освобождают застройщиков от выплаты неустоек дольщикам за задержки строительства или недоделки. Между тем эксперты фиксируют тревожные тенденции на новосибирском рынке недвижимости.

По данным RID Analytics, количество непроданных квартир в городе достигло рекордных 28,4 тысяч. Независимый аналитик Сергей Николаев проводит параллели с кризисами 2009 и 2016 годов, но отмечает ключевое отличие: современные застройщики лишены возможности маневра за счет снижения цен из-за жестких условий проектного финансирования и системы эскроу-счетов.

Ранее сообщалось, что новосибирский депутат Аксёненко рассказал об изменениях в сфере сделок с недвижимостью.