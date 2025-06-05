Новосибирский депутат Аксёненко рассказал об изменениях в сфере сделок с недвижимостью

Депутат Госдумы от Новосибирска Александр Аксёненко рассказал о том, что с 1 сентября в ЕГРН добавят данные о членах семьи владельца.

С 1 сентября 2025 года в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) начнут вносить информацию о членах семьи бывшего владельца жилья, если за ними сохраняется право пользования. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко.

По его словам, изменение сделает сделки с недвижимостью более прозрачными и безопасными — покупатели заранее смогут узнать о возможных ограничениях, связанных с правами проживания других лиц. Ранее такие сведения можно было получить только от продавца, что нередко приводило к рискам.

Александр Аксёненко также подчеркнул, что нововведение поможет защитить интересы граждан и сократить случаи мошенничества на рынке жилья.

Напомним, что депутат Госдумы Александр Аксёненко ответил Артемию Лебедеву за критику Новосибирска