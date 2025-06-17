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общество

«Новосибирскавтодор» получил контракт на реконструкцию аэропорта Толмачёво за 6,59 млрд рублей

АО «Новосибирскавтодор» стало победителем тендера на масштабную реконструкцию аэропорта Толмачёво в Новосибирской области. Компания, оказавшаяся единственным участником торгов, получила контракт на сумму 6,59 млрд рублей, о чём свидетельствуют данные протокола.

Заказчиком работ выступило Федеральное казённое учреждение «Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры», объявившее тендер в конце мая. Начальная цена контракта соответствовала итоговой — 6,59 млрд рублей. Ранее, в первом аукционе, где стартовая стоимость составляла 6,77 млрд рублей, победителя определить не удалось.

В перечень работ входит строительство трёх рулёжных дорожек, площадки для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью, а также возведение аварийно-спасательных и радиолокационных станций. Отдельным пунктом проекта значится создание учебно-тренировочного комплекса.

Ранее Сиб.фм рассказывал об организации прямого маршрута между станцией Обь и Толмачево.

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Рафаэль Адам
Журналист

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