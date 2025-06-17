Бывший главный борец с коррупцией Новосибирской области лишился имущества из-за коррупции

Новосибирский областной суд поддержал требование Генпрокуратуры России о передаче в доход государства имущества бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Новосибирской области Владимира Вялкова.

Поводом для иска стали результаты проверки соблюдения антикоррупционного законодательства. Надзорные органы выяснили, что Вялков, обвиняемый в получении взяток, приобрел недвижимость и автомобили премиум-класса на средства, законность которых не смог подтвердить. Среди активов фигурируют земельные участки, жилые дома, квартиры, нежилые помещения и эллинг на берегу Оби. Общая стоимость изымаемого имущества оценивается в 150 млн рублей.

Как отмечается в материалах дела, экс-полицейский, зная о возможных последствиях, регистрировал коррупционные активы на родственников и близких людей. В их числе — сожительница, члены ее семьи, а также бывшая супруга. Несмотря на развод в 2013 году, Вялков продолжал поддерживать с ней финансовые и хозяйственные связи.

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры. После вступления решения в силу прокуратура проследит за его исполнением.

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