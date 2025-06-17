Мэр Новосибирска Кудрявцев потребовал дать фамилию каждому заброшенному разрытию

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев на совещании 17 июня потребовал усилить контроль за ресурсоснабжающими организациями, проводящими земляные работы при ремонте коммуникаций. Градоначальник распорядился провести полную инвентаризацию всех незакрытых разрытий и начать претензионную работу с нарушителями.

Кудрявцев выразил возмущение практикой, когда рабочие оставляют раскопанные траншеи и котлованы на месяцы без завершения работ. Он подчеркнул необходимость персональной ответственности руководителей, предложив присваивать каждому разрытию фамилию ответственного лица с соответствующими юридическими последствиями.

Отдельное внимание мэр уделил вопросу согласования перекрытий улиц при ремонте коммуникаций. В качестве негативного примера он привел работы СГК на улице Сибиряков-Гвардейцев, где перекрытие трех полос из четырех вызвало транспортный коллапс в левобережной части города. Кудрявцев поручил начальнику дорожно-благоустроительного комплекса Александру Стефанову не допускать подобных ситуаций в будущем.

Ранее сообщалось, что на левом берегу Новосибирска залатают ямы на дорогах за 10 млн рублей.