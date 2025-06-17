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общество

Мэр Новосибирска Кудрявцев потребовал дать фамилию каждому заброшенному разрытию

Фото: Сиб.фм

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев на совещании 17 июня потребовал усилить контроль за ресурсоснабжающими организациями, проводящими земляные работы при ремонте коммуникаций. Градоначальник распорядился провести полную инвентаризацию всех незакрытых разрытий и начать претензионную работу с нарушителями.

Кудрявцев выразил возмущение практикой, когда рабочие оставляют раскопанные траншеи и котлованы на месяцы без завершения работ. Он подчеркнул необходимость персональной ответственности руководителей, предложив присваивать каждому разрытию фамилию ответственного лица с соответствующими юридическими последствиями.

Отдельное внимание мэр уделил вопросу согласования перекрытий улиц при ремонте коммуникаций. В качестве негативного примера он привел работы СГК на улице Сибиряков-Гвардейцев, где перекрытие трех полос из четырех вызвало транспортный коллапс в левобережной части города. Кудрявцев поручил начальнику дорожно-благоустроительного комплекса Александру Стефанову не допускать подобных ситуаций в будущем.

Ранее сообщалось, что на левом берегу Новосибирска залатают ямы на дорогах за 10 млн рублей.

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Кристина Уколова
Журналист

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