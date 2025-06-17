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общество

Новосибирец продаёт редкую купюру 100 рублей за 17 млн

Фото: Авито

Житель Новосибирска разместил объявление о продаже банкнот номиналом 100 рублей серии «АА» за 17 254 873 рублей.

По информации продавца на Авито, высокая стоимость обусловлена редкой серией и уникальными номерами купюр.

Точные характеристики банкнот в объявлении не указаны. Продавец уточняет, что окончательная цена обсуждается индивидуально с потенциальными покупателями.

Ранее подобные случаи продажи редких банкнот за миллионы рублей уже фиксировались на коллекционных аукционах и специализированных площадках.

До этого сообщалось, что жительница Новосибирска нашла тысячную купюру с вызывающей надписью про Путина.

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Кристина Уколова
Журналист

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