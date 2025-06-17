Новосибирск объявил повторные торги на строительство трех школ по концессии

Власти Новосибирска вновь выставили на электронные торги проекты строительства трех школ по концессионным соглашениям.

Образовательные учреждения планируется возвести на улицах Пролетарская, Большая и Татьяны Снежиной. Соответствующие тендеры опубликованы на портале госзакупок.

Согласно документации, начальная цена контракта на строительство школы на Пролетарской улице составляет 1,79 миллиарда рублей. Возведение учебных заведений на улицах Большая и Татьяны Снежиной оценивается в 1,64 миллиарда и 1,33 миллиарда рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области сократилось строительство жилья, но регион остается в топ‑10 РФ.