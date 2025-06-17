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вчера 22:08
общество

Новосибирск объявил повторные торги на строительство трех школ по концессии

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Власти Новосибирска вновь выставили на электронные торги проекты строительства трех школ по концессионным соглашениям.

Образовательные учреждения планируется возвести на улицах Пролетарская, Большая и Татьяны Снежиной. Соответствующие тендеры опубликованы на портале госзакупок.

Согласно документации, начальная цена контракта на строительство школы на Пролетарской улице составляет 1,79 миллиарда рублей. Возведение учебных заведений на улицах Большая и Татьяны Снежиной оценивается в 1,64 миллиарда и 1,33 миллиарда рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области сократилось строительство жилья, но регион остается в топ‑10 РФ.

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Кристина Уколова
Журналист

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