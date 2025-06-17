Новосибирская область готовится к Десятилетию науки и технологий

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел заседание рабочей группы по реализации Десятилетия науки и технологий в России. В ходе видеоконференции обсуждались актуальные изменения федерального плана, который теперь включает 12 ключевых инициатив, таких как "Наука рядом", "Наука побеждать" и "Научное волонтерство".

Как отметил глава региона, в 79 субъектах страны уже реализуются обновленные региональные планы мероприятий. В Новосибирской области программа включает 413 мероприятий, среди которых особое место занимают международный форум "Технопром" и фестиваль "ТехноАрт", объединяющий науку и искусство.

Заместитель губернатора Ирина Мануйлова представила успешные региональные проекты, включая тематический поезд в метро с элементами дополненной реальности, посвященный "Технопрому-2025" и фестивалю "Наука 0+". Также развивается направление научно-популярного туризма — новый маршрут "Путешествие в науку. Сибирский наукополис" позволяет ознакомиться с уникальными научными объектами региона.

Работа ведется в соответствии с принципом "Треугольника Лаврентьева", обеспечивающего эффективное взаимодействие между наукой, образованием и производством. Во всех 88 субъектах РФ назначены ответственные за реализацию мероприятий Десятилетия науки и технологий.

Ранее сообщалось, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил профильным ведомствам оказать содействие в развитии транспортной инфраструктуры и благоустройстве территории Новосибирского зоопарка.